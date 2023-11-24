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  • У Дніпрі викрили “Остапа Бендера”, який будучи солдатом отримував офіцерську зарплату

У Дніпрі викрили “Остапа Бендера”, який будучи солдатом отримував офіцерську зарплату

Сьогодні 11:33
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У Дніпрі викрили фальшивого офіцера.

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Як розповіли у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, військовозобов’язаний, бувши солдатом видав себе за офіцера. Підробивши військовий квиток, він заступив на службу у військову частину, як лейтенант. 

Ще у березні 2022 року “Остап Бендер”, коли його мали мобілізувати як солдата, вирішив схитрити, і видати себе за лейтенанта, щоб отримати вищу посаду. Він самостійно надав собі нове звання, підробивши документи. Липовий військовий квиток віддав у стройову частину. 

Спочатку ніхто не запідозрив обману, тому підозрюваний проходив військову службу на посадах офіцерського складу та отримував відповідну зарплатню. Таким чином “Остапу Бендеру” помилково виплатили 68 тисяч 200 гривень з українського бюджету. 

Згодом підробку таки помітили, тому фальшивому офіцеру загрожує штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це десь 51 тисяча гривень) або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Йому інкримінують підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та шахрайство (ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України).
 
Попереду ще суд, який вирішить долю новоспеченого “Остапа Бендера”.
 

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