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В Днепре разоблачили «крота», сливавшего информацию военкору Татарскому

Сегодня 11:50
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Житель Новомосковска работал на так называемого русского военкора Татарского.

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Как сообщили в СБУ, в Днепропетровской области задержали агента российской ГРУ, работавшего на российского пропагандиста.

В ноябре прошлого года Татарский заметил мужчину в комментариях к своим публикациям, и вскоре предложил сотрудничество. В частности, предатель приезжал в Днепр, чтобы собирать информацию о расположении сил обороны.

Фото и видео затем посылали представителям российской разведки. После ликвидации Татарского в апреле этого года «крот» залег ко дну. Впрочем, впоследствии его разоблачили представители СБУ.

Как оказалось, у мужчины две судимости и общий тюремный «стаж» почти 8 лет — за кражи, угон транспорта, хулиганство и тяжкие телесные повреждения.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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