У Дніпрі викрили “крота”, що зливав інформацію “воєнкору” Татарському

Мешканець Новомосковська працював на так званого російського воєнкора Татарського.

Як повідомили в СБУ, на Дніпропетровщині затримали агента російської ГРУ, який працював на російського пропагандиста.

У листопаді минулого року Татарський помітив чоловіка у коментарях до своїх дописів, тому запропонував співпрацю. Зокрема, зрадник приїздив до Дніпра, щоб збирати інформацію про розташування Сил оборони.

Фото та відео потім надсилали представникам російської розвідки. Після ліквідації Татарського у квітні цього року “кріт” заліг на дно. Втім, згодом його викрили представники СБУ.

Як виявилося, чоловік має дві судимості та загальний тюремний “стаж” майже 8 років — за крадіжки, викрадення транспорту, хуліганство та тяжкі тілесні ушкодження.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

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