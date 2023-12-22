В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ

Окончательный приговор предателю Украины, шпионившему в пользу РФ, вынес Днепровский апелляционный суд, сообщили в прокуратуре. Днепрянин, которого в апреле 2022 задержали сотрудники СБУ, работал на российское ГРУ.
Завербовали шпиона в конце февраля 2022, после чего информатор предоставлял своим кураторам данные о перемещении военных и техники. Предатель до этого работал в ведущей компании оператора мобильной связи, поэтому получил доступ к важной информации.
В частности, днепрянин сливал фотографии последствий ракетных обстрелов. Один из эпизодов касался удара по железнодорожному узлу в Павлограде. Предатель также передал информацию о расположении территориального управления Нацгвардии Украины, перемещении подразделений украинских военных и движении военной техники.
Отснятые фото шпион отправлял своему куратору, сопровождая фотографии пояснениями и дополнительной информацией.
Во время проведения обыска по месту жительства осужденного обнаружен и изъят мобильный телефон, где содержится переписка с лицом, которое ставило ему эти задачи, и гранату Ф1. В суде предатель свою вину не признал, а попросился на обмен к РФ.
Как отметили в прокуратуре, сначала днепрянина приговорили к 10 годам лишения свободы, но Днепровский апелляционный суд за ходатайством прокуроров назначит более жесткое наказание.
За решеткой предатель проведет 15 лет. Приговор уже вступил в законную силу.
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