В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ

В Днепре приговорили к 15 годам лишения свободы предателя Украины.

Окончательный приговор предателю Украины, шпионившему в пользу РФ, вынес Днепровский апелляционный суд, сообщили в прокуратуре. Днепрянин, которого в апреле 2022 задержали сотрудники СБУ, работал на российское ГРУ.

Завербовали шпиона в конце февраля 2022, после чего информатор предоставлял своим кураторам данные о перемещении военных и техники. Предатель до этого работал в ведущей компании оператора мобильной связи, поэтому получил доступ к важной информации.

В частности, днепрянин сливал фотографии последствий ракетных обстрелов. Один из эпизодов касался удара по железнодорожному узлу в Павлограде. Предатель также передал информацию о расположении территориального управления Нацгвардии Украины, перемещении подразделений украинских военных и движении военной техники.

Отснятые фото шпион отправлял своему куратору, сопровождая фотографии пояснениями и дополнительной информацией.

Во время проведения обыска по месту жительства осужденного обнаружен и изъят мобильный телефон, где содержится переписка с лицом, которое ставило ему эти задачи, и гранату Ф1. В суде предатель свою вину не признал, а попросился на обмен к РФ.

Как отметили в прокуратуре, сначала днепрянина приговорили к 10 годам лишения свободы, но Днепровский апелляционный суд за ходатайством прокуроров назначит более жесткое наказание.

За решеткой предатель проведет 15 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

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