Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ

В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ

Сегодня 14:42
просмотров

В Днепре приговорили к 15 годам лишения свободы предателя Украины.

Новости Днепра про В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ

Окончательный приговор предателю Украины, шпионившему в пользу РФ, вынес Днепровский апелляционный суд, сообщили в прокуратуре. Днепрянин, которого в апреле 2022 задержали сотрудники СБУ, работал на российское ГРУ.

Завербовали шпиона в конце февраля 2022, после чего информатор предоставлял своим кураторам данные о перемещении военных и техники. Предатель до этого работал в ведущей компании оператора мобильной связи, поэтому получил доступ к важной информации.

В частности, днепрянин сливал фотографии последствий ракетных обстрелов. Один из эпизодов касался удара по железнодорожному узлу в Павлограде. Предатель также передал информацию о расположении территориального управления Нацгвардии Украины, перемещении подразделений украинских военных и движении военной техники.

Отснятые фото шпион отправлял своему куратору, сопровождая фотографии пояснениями и дополнительной информацией.

Во время проведения обыска по месту жительства осужденного обнаружен и изъят мобильный телефон, где содержится переписка с лицом, которое ставило ему эти задачи, и гранату Ф1. В суде предатель свою вину не признал, а попросился на обмен к РФ.

Как отметили в прокуратуре, сначала днепрянина приговорили к 10 годам лишения свободы, но Днепровский апелляционный суд за ходатайством прокуроров назначит более жесткое наказание.

За решеткой предатель проведет 15 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФУкраїнська Новости Днепра про В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать
Новости Днепра
Сегодня 15:46
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только…

Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек
Новости Днепра
Сегодня 14:07
Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек

Нужна ваша помощь!

Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год
Новости Днепра
Сегодня 13:34
Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год

О днепрянине теперь пишут в Книге рекордов Гиннеса.

В Днепре на проспекте Хмельницкого ВАЗ сбил мужчину на переходе: полиция разыскивает свидетелей
Новости Днепра
Сегодня 12:16
В Днепре на проспекте Хмельницкого ВАЗ сбил мужчину на переходе: полиция разыскивает свидетелей

Важна любая информация!

Последние новости

Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только в Украине, но и во всем мире. В этом году жители Днепра будут праздновать его 25 декабря, согласно новоюлианскому календарю. Напомним, Украина перешла на него с сентября этого года, поэтому…

Сегодня 15:46
3
просмотров
Нидерланды готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16
Нидерланды готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16

Первые 18 долгожданных самолетов F-16 готовят для передачи Украине.

Сегодня 15:17
4
просмотров
Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек
Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:07
10
просмотров
Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год
Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год

О днепрянине теперь пишут в Книге рекордов Гиннеса.

Сегодня 13:34
4
просмотров
В Новомосковске депутаты неожиданно не поддержали ни одно из новых названий города: в чем дело
В Новомосковске депутаты неожиданно не поддержали ни одно из новых названий города: в чем дело

В Новомосковске, который должны переименовать, депутаты не поддержали ни одно из предложенных названий.

Сегодня 12:43
5
просмотров
В Днепре на проспекте Хмельницкого ВАЗ сбил мужчину на переходе: полиция разыскивает свидетелей
В Днепре на проспекте Хмельницкого ВАЗ сбил мужчину на переходе: полиция разыскивает свидетелей

Важна любая информация!

Сегодня 12:16
7
просмотров
В Днепре должны отреставрировать «потрепанное» здание филармонии
В Днепре должны отреставрировать «потрепанное» здание филармонии

У Дніпрі зобов'язали власника будівлі філармонії відреставрувати її.

Сегодня 11:59
6
просмотров
В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейских
В Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейских

Он предложил полицейским взятку в сумме 8 тысяч гривен.

Сегодня 11:57
3
просмотров
В Днепре в сквере обнаружили труп: что говорят в полиции
В Днепре в сквере обнаружили труп: что говорят в полиции

Мужчине было 40 лет.

Сегодня 11:21
5
просмотров
В Днепре из фуры на дорогу вывалились десятки кур
В Днепре из фуры на дорогу вывалились десятки кур

В Днепре на ж/м Северный десятки кур оказались на дороге в результате ДТП.

Сегодня 11:10
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх