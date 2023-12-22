Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі працівник компанії мобзв’язку, який шпигував за ЗСУ, під час суду просився на обмін до РФ

У Дніпрі працівник компанії мобзв’язку, який шпигував за ЗСУ, під час суду просився на обмін до РФ

Сьогодні 14:42
просмотров

У Дніпрі засудили до 15 років позбавлення волі зрадника України.

Новости Днепра про У Дніпрі працівник компанії мобзв'язку, який шпигував за ЗСУ, під час суду просився на обмін до РФ

Остаточний вирок зраднику України, який шпигував на користь РФ, виніс Дніпровський апеляційний суд, повідомили в прокуратурі. Дніпрянин, якого у квітні 2022 року затримали співробітники СБУ, працював на російське ГРУ. 

Завербували шпигуна наприкінці лютого 2022 року, після чого інформатор надавав своїм кураторам дані про переміщення військових та техніки. Зрадник до цього працював у провідній компанії оператора мобільного зв’язку, тому мав доступ до важливої інформації. 

Зокрема, дніпрянин зливав фото наслідків ракетних обстрілів. Один з епізодів стосувався удару по залізничному вузлу в Павлограді. Зрадник також передав інформацію про розташування територіального управління Нацгвардії України, переміщення підрозділів українських військових та рух військової техніки.

Відзняті фото шпигун відправляв своєму куратору, супроводжуючи світлини поясненнями та додатковою інформацією.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання засудженого виявлено і вилучено мобільний телефон, де міститься листування з особою, яка ставила йому ці завдання, та гранату Ф1. У суді зрадник свою вину не визнав, а натомість попросився на обмін. 

Як зазначили в прокуратурі, спочатку дніпрянина засудили до 10 років позбавлення волі, але Дніпровський апеляційний суд за клопотання прокурорів, призначить більш жорстке покарання.

За ґратами зрадник проведе 15 років. Вирок вже набув законної сили. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі працівник компанії мобзв'язку, який шпигував за ЗСУ, під час суду просився на обмін до РФУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вийшли з дому та зникли безвісти: у Дніпрі поліція розшукує двох 12-річних дівчат
Новини Дніпра
Сьогодні 14:07
Вийшли з дому та зникли безвісти: у Дніпрі поліція розшукує двох 12-річних дівчат

Потрібна ваша допомога!

Мешканцям Дніпра надходять смс нібито від “Київстар”: вимагають борг
Новини Дніпра
Сьогодні 13:49
Мешканцям Дніпра надходять смс нібито від “Київстар”: вимагають борг

Після кібератаки на "Київстар" у мережі побільшало шахраїв.

Житель Дніпра, який тягав зубами автівки та потяг, тепер у Книзі рекордів Гіннеса на 2024 рік
Новини Дніпра
Сьогодні 13:34
Житель Дніпра, який тягав зубами автівки та потяг, тепер у Книзі рекордів Гіннеса на 2024 рік

Про дніпрянина тепер пишуть в Книзі рекордів Гіннеса.

У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідків
Новини Дніпра
Сьогодні 12:16
У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідків

Важлива будь-яка інформація!

Наверх