У Дніпрі працівник компанії мобзв’язку, який шпигував за ЗСУ, під час суду просився на обмін до РФ

У Дніпрі засудили до 15 років позбавлення волі зрадника України.

Остаточний вирок зраднику України, який шпигував на користь РФ, виніс Дніпровський апеляційний суд, повідомили в прокуратурі. Дніпрянин, якого у квітні 2022 року затримали співробітники СБУ, працював на російське ГРУ.

Завербували шпигуна наприкінці лютого 2022 року, після чого інформатор надавав своїм кураторам дані про переміщення військових та техніки. Зрадник до цього працював у провідній компанії оператора мобільного зв’язку, тому мав доступ до важливої інформації.

Зокрема, дніпрянин зливав фото наслідків ракетних обстрілів. Один з епізодів стосувався удару по залізничному вузлу в Павлограді. Зрадник також передав інформацію про розташування територіального управління Нацгвардії України, переміщення підрозділів українських військових та рух військової техніки.

Відзняті фото шпигун відправляв своєму куратору, супроводжуючи світлини поясненнями та додатковою інформацією.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання засудженого виявлено і вилучено мобільний телефон, де міститься листування з особою, яка ставила йому ці завдання, та гранату Ф1. У суді зрадник свою вину не визнав, а натомість попросився на обмін.

Як зазначили в прокуратурі, спочатку дніпрянина засудили до 10 років позбавлення волі, але Дніпровський апеляційний суд за клопотання прокурорів, призначить більш жорстке покарання.

За ґратами зрадник проведе 15 років. Вирок вже набув законної сили.

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