В Днепре работал колцентр созданный эксминистром иностранных дел так называемой «ДНР»

В Днепре под руководством экс-министра ДНР действовал мошеннический колцентр.

В Днепре в очередной раз разоблачили мошеннический колцентр. На этот раз аферу организовал бывший министр иностранных дел так называемой ДНР. Масштабную спецоперацию правоохранители провели в шести регионах Украины. Очаги аферистов обнаружили и на Днепропетровщине, сообщили в Нацполиции.

По информации правоохранителей, мошенники выдавали себя сотрудниками службы безопасности известных украинских банков. От имени финучреждений они звонили по телефону людям и получали доступ к их счетам через мобильный банкинг. Деньги потерпевших выводили на счета подставных лиц через криптовалютные биржи и международные игровые платформы.

Известно, что аферистам в течение августа 2022 и до ноября 2023 удалось заработать 100 млн гривен. Сколько человек обманули — устанавливают следователи.

Организовал схему житель временно оккупированной территории Донбасса, который в апреле 2014 стал чиновником оккупационных властей ДНР. Кроме Украины, ячейки мошеннических колцентров действовали также на территории РФ.

Расследованием занимались оперативники уголовного розыска шести областей Украины, среди которых и Днепропетровщина. В ходе проведения 38 санкционированных обысков правоохранители задокументировали всю деятельность банды.

Шестерым организаторам объявлено о подозрении. Им инкриминируют мошенничество и воровство организованной группой лиц. Четверо из них взяли под стражу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: