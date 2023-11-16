У Дніпрі працював колцентр створений ексміністром закордонних справ так званої “ДНР”

У Дніпрі під керівництвом ексміністра ДНР діяв шахрайський колцентр.

У Дніпрі вчергове викрили шахрайський колцентр. Цього разу аферу організував колишній міністр закордонних справ так званої “ДНР”. Масштабну спецоперацію правоохоронці провели в шести регіонах України. Осередки аферистів виявили і на Дніпропетровщині, повідомили у Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, шахраї видавали себе за співробітників служби безпеки відомих українських банків. Від імені фінустанов вони телефонували людям та отримували доступ до їхніх рахунків через мобільний банкінг. Гроші потерпілих виводили на рахунки підставних осіб, через криптовалютні біржі та міжнародні ігрові платформи.

Наразі відомо, що аферистам упродовж серпня 2022 та до листопада 2023 вдалося заробити 100 млн гривень. Скількох людей обманули – наразі встановлюють слідчі.

Організував схему мешканець тимчасово окупованої території Донеччини, який у квітні 2014 став посадовцем окупаційної влади ДНР. Крім України, осередки шахрайських колцентрів діяли також на території РФ.

Розслідуванням займалися оперативники карного розшуку шістьох областей України, серед яких і Дніпропетровщина. Під час проведення 38 санкціонованих обшуків правоохоронці задокументували всю діяльність банди.

Наразі шістьом організаторам оголошено про підозру. Їм інкримінують шахрайство та крадіжку організованою групою осіб. Чотирьох з них взяли під варту.

Читайте також:

Українська

Автор: