В Днепре пылал частный дом

Сегодня в 15:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Аллы Горской Чечеловского района города Днепр.
По прибытию к месту вызова пожарных установлено, что пожар возник на территории частного домовладения внутри одноэтажного жилого дома. Горела крыша и перекрытие дома на площади 20 кв. м.
Пожар ликвидирован в 16:02.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлечены 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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