В Днепре пылал частный дом

В Днепре на улице Аллы Горской произошел пожар.

Сегодня в 15:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Аллы Горской Чечеловского района города Днепр.

По прибытию к месту вызова пожарных установлено, что пожар возник на территории частного домовладения внутри одноэтажного жилого дома. Горела крыша и перекрытие дома на площади 20 кв. м.

Пожар ликвидирован в 16:02.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлечены 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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