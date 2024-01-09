Сьогодні о 15:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Алли Горської Чечелівського району міста Дніпро.
По прибуттю до місця виклику вогнеборців встановлено, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового житлового будинку. Горів дах та перекриття будинку на площі 20 кв. м.
Пожежу ліквідовано о 16:02.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі залучено 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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