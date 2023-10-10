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  • В Днепре пьяный мотоциклист гонял по Донецкому шоссе: был без прав и на подпольном Suzuki

В Днепре пьяный мотоциклист гонял по Донецкому шоссе: был без прав и на подпольном Suzuki

Сегодня 19:24
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В Днепре на Донецком шоссе поймали пьяного мотоциклиста без водительских прав и документов на транспорт.

Новости Днепра про В Днепре пьяный мотоциклист гонял по Донецкому шоссе: был без прав и на подпольном Suzuki

Ночью 10 октября на Донецком шоссе поймали мотоциклиста. Инспекторы заподозрили, что он может быть под хмельком, поэтому остановили нарушителя на двухколесном Suzuki. В ходе разговора догадки патрульных подтвердились, у водителя обнаружили признаки опьянения. В то же время от проверки медицинского состояния водитель отказался.

Впоследствии выяснилось, что у водителя нет прав, документ у него изъяли из-за предварительных нарушений. Свидетельств о регистрации транспортного средства не было вообще, потому что он не регистрировал мотоцикл.

На нарушителя составили протоколы за управление в состоянии опьянения, за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным этого права и эксплуатацию транспортного средства с не принадлежащим ему номерным знаком.

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