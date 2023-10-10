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  • У Дніпрі п’яний мотоцикліст ганяв по Донецькому шосе: був без прав та на “підпільному” Suzuki

У Дніпрі п’яний мотоцикліст ганяв по Донецькому шосе: був без прав та на “підпільному” Suzuki

Сьогодні 19:24
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У Дніпрі на Донецькому шосе спіймали п'яного мотоцикліста без прав водія та документів на транспорт.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний мотоцикліст ганяв по Донецькому шосе: був без прав та на

Уночі 10 жовтня на Донецькому шосе спіймали мотоцикліста. Інспектори запідозрили, що він може бути на підпитку, тож зупинили порушника на двоколісному Suzuki. Під час розмови догадки патрульних підтвердилися, у водія виявили ознаки сп’яніння. Водночас від перевірки медичного стану кермувальник відмовився.

Згодом з’ясувалося, що у водія немає прав, документ у нього вилучили через попередні порушення. А свідчень про реєстрацію транспортного засобу не існувало взагалі, бо він не реєстрував мотоцикл.

На порушника склали протоколи за кермування у стані сп’яніння, за повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою цього права та експлуатацію транспортного засобу з номерним знаком, що не належить йому.

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