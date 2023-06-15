В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею

Там на траве лежала женщина. Горожане, не проверив ее состояние и не спросив, нужна ли ей помощь, вызвали скорую.
Медики приехали и выяснили, что женщина выпившая, она либо потеряла сознание, либо уснула, а ее двое друзей просто оставили ее на улице.
Когда фельдшеры пытались привести женщину в чувство, она на них набросилась.
Об этом рассказала врач Днепропетровского областного центра экстренной медицины Елена Ткалич.
По ее словам, одну из фельдшерок «пациентка» стала душить фонендоскопом, а другой поцарапала шею. Также женщина толкнула ногой сумку с дорогим оборудованием. Свидетели стояли в стороне и не вмешивались.
Отмечу отдельно, что бригада из двух опытных фельдшеров в потраченное на пьяницу время могла бы оказать квалифицированную помощь пациенту в действительно критическом состоянии, – написала Елена Ткалич.
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