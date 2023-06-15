Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазами

В Днепре нуждается в помощи раненая кошка.

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Кошечку Лизу нашли на улице. У животного было сильное кровотечение и ранены оба уха. Доподлинно неизвестно, что именно произошло с четырехлапой. То ли она пострадала от рук животноводов, то ли болеет онкологией.

Сейчас Лиза в клинике, ее состояние немного стабилизировали. Для того чтобы начать лечение, кошку необходимо тщательно обследовать. На это нужны средства, которых в приюте нет.

По предварительным подсчетам, на анализы, гистологию и дальнейшее лечение нужно потратить более 10 тысяч гривен. Если вы можете помочь Лизе финансово, то перечислить деньги можно по реквизитам ниже.

Лиза хорошая кошечка с желто-голубыми глазами, поэтому обязательно найдет нового хозяина, но сейчас ей нужна помощь неравнодушных людей.

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