Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазами

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
Кошечку Лизу нашли на улице. У животного было сильное кровотечение и ранены оба уха. Доподлинно неизвестно, что именно произошло с четырехлапой. То ли она пострадала от рук животноводов, то ли болеет онкологией.
Сейчас Лиза в клинике, ее состояние немного стабилизировали. Для того чтобы начать лечение, кошку необходимо тщательно обследовать. На это нужны средства, которых в приюте нет.
По предварительным подсчетам, на анализы, гистологию и дальнейшее лечение нужно потратить более 10 тысяч гривен. Если вы можете помочь Лизе финансово, то перечислить деньги можно по реквизитам ниже.
Лиза хорошая кошечка с желто-голубыми глазами, поэтому обязательно найдет нового хозяина, но сейчас ей нужна помощь неравнодушных людей.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть много заброшенных зданий больниц и других лечебных…
Сегодня, 15 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…
Защищая Украину, погиб 36-летний Иван Назарек из Каменского.
Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на…
В Днепре есть много заброшенных зданий больниц и других лечебных учреждений, которые когда-то были гордостью и достоянием города, а сегодня просто потихоньку разрушаются от времени.
Нужна ваша помощь!
Спасибо врачам!
Путешественник из Днепра Сергей Гордиенко добрался до вершины Говерлы и провел там лекцию.
Мужчина не смог выбраться из колодца.
В Днепре подделывали духи.
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 217910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 15 июня, будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.
Сегодня, 15 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!