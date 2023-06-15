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  • Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазами

Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазами

Сегодня 12:21
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В Днепре нуждается в помощи раненая кошка.

Новости Днепра про Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазами

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

Кошечку Лизу нашли на улице. У животного было сильное кровотечение и ранены оба уха. Доподлинно неизвестно, что именно произошло с четырехлапой. То ли она пострадала от рук животноводов, то ли болеет онкологией.

Сейчас Лиза в клинике, ее состояние немного стабилизировали. Для того чтобы начать лечение, кошку необходимо тщательно обследовать. На это нужны средства, которых в приюте нет.

По предварительным подсчетам, на анализы, гистологию и дальнейшее лечение нужно потратить более 10 тысяч гривен. Если вы можете помочь Лизе финансово, то перечислить деньги можно по реквизитам ниже.

Лиза хорошая кошечка с желто-голубыми глазами, поэтому обязательно найдет нового хозяина, но сейчас ей нужна помощь неравнодушных людей.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Новости Днепра про Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазамиУкраїнська Новости Днепра про Была вся в крови: в Днепре в помощи нуждается кошка Лиза с желто-синими глазамиРусский

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