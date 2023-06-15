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  • У Дніпрі п’яна жінка напала на фельдшерів швидкої: душила та роздерла шию

У Дніпрі п’яна жінка напала на фельдшерів швидкої: душила та роздерла шию

Сьогодні 17:30
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Учора, 14 червня, у Дніпрі в одному із парків сталася вкрай неприємна ситуація.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яна жінка напала на фельдшерів швидкої: душила та роздерла шию

Там на траві лежала жінка. Містяни, не перевіривши її стан та не спитавши, чи потрібна їй допомога, викликали швидку.

Медики приїхали та з’ясували, що жінка напідпитку, вона або знепритомніла, або заснула, а її двоє друзів просто залишили її на вулиці.

Коли фельдшери намагались привести жінку до тями, вона на них накинулась.

Про це розповіла лікарка Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Олена Ткаліч.

За її словами, одну з фельдшерок “пацієнтка” стала душити фонендоскопом, а іншій роздерла шию. Також жінка пхнула ногою сумку з дорогим обладнанням. Свідки стояли осторонь і не втручались.

Зазначу окремо, що бригада з цих двох досвідчених фельдшерів в згаяний на п’яничку час могла б надати кваліфіковану допомогу пацієнту у дійсно критичному стані, – написала Олена Ткаліч.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яна жінка напала на фельдшерів швидкої: душила та роздерла шиюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі п'яна жінка напала на фельдшерів швидкої: душила та роздерла шиюРусский

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