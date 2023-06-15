Не була вдома два місяці: у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінка

Про це повідомили на сайті обласної поліції Дніпропетровщини.
У Новомосковському районі зникла 41-річна Катерина Самойлова. За словами рідних, мешкає вона в місті Перещепине, але з квітня не була вдома. 14 червня родичі звернулися за допомогою до правоохоронців.
Як з’ясували поліціянти, жінка неодноразово уходила з дому, але завжди поверталася самостійно.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Катерини Самойлової, просимо повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі карі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області також шукають зниклого 74-річного дідуся. 12 червня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
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