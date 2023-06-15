Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Не була вдома два місяці: у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінка

Не була вдома два місяці: у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінка

Сьогодні 14:52
просмотров

У Новомосковському районі шукають зниклу жінку.

Новости Днепра про Не була вдома два місяці: у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінка

Про це повідомили на сайті обласної поліції Дніпропетровщини. 

У Новомосковському районі зникла 41-річна Катерина Самойлова. За словами рідних, мешкає вона в місті Перещепине, але з квітня не була вдома. 14 червня родичі звернулися за допомогою до правоохоронців.

Як з’ясували поліціянти, жінка неодноразово уходила з дому, але завжди поверталася самостійно. 

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Катерини Самойлової, просимо повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі карі. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області також шукають зниклого 74-річного дідуся. 12 червня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Читайте також:

Новости Днепра про Не була вдома два місяці: у Дніпропетровській області зникла 41-річна жінкаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Донецькому шосе водійка Nissan збила бабусю через конфлікт із знайомим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:28
    У Дніпрі на Донецькому шосе водійка Nissan збила бабусю через конфлікт із знайомим

    Сьогодні, 15 червня, на Донецькому шосе в районі будинку №135…

    У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:10
    У Дніпрі пропонують прибрати меморіал в Севастопольському парку

    У Севастопольському парку необхідно демонтувати меморіал присвячений "руськім воїнам".

    У центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    У центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ВІДЕО)

    Місце щасливих людей!

    Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:02
    Мешканець Дніпра відрізав ніс перехожому на ринку: йому оголосили вирок

    Чоловікові, який відрізав містянину носа, оголосили вирок.

    Наверх