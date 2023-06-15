Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очима

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
Кішечку Лізу знайшли на вулиці. У тварини була сильна кровотеча та поранені обидва вуха. Достеменно невідомо, що саме сталося з чотирилапою. Чи вона постраждала від рук живодерів, чи хворіє на онкологію.
Наразі Ліза в клініці, її стан трохи стабілізували. Для того, щоб розпочати лікування, кішку необхідно ретельно обстежити. На це потрібні кошти, яких в притулку немає.
За попередніми підрахунками, на аналізи, гістологію та подальше лікування треба витратити понад 10 тисяч гривень. Якщо ви маєте змогу допомогти Лізі фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.
Ліза гарна кішечка з жовто-блакитними очима, тому обов’язково знайде нового господаря, але наразі їй потрібна допомога небайдужих людей.
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