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  • Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очима

Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очима

Сьогодні 12:21
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У Дніпрі потребує допомоги поранена кішка.

Новости Днепра про Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очима

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

Кішечку Лізу знайшли на вулиці. У тварини була сильна кровотеча та поранені обидва вуха. Достеменно невідомо, що саме сталося з чотирилапою. Чи вона постраждала від рук живодерів, чи хворіє на онкологію.

Наразі Ліза в клініці, її стан трохи стабілізували. Для того, щоб розпочати лікування, кішку необхідно ретельно обстежити. На це потрібні кошти, яких в притулку немає. 

За попередніми підрахунками, на аналізи, гістологію та подальше лікування треба витратити понад 10 тисяч гривень. Якщо ви маєте змогу допомогти Лізі фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. 

Ліза гарна кішечка з жовто-блакитними очима, тому обов’язково знайде нового господаря, але наразі їй потрібна допомога небайдужих людей. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Лізи”

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Новости Днепра про Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очимаУкраїнська Новости Днепра про Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очимаРусский

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#допомога тваринам #новини Дніпра
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