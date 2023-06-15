Була вся в крові: у Дніпрі допомоги потребує кішка Ліза з жовто-синіми очима

У Дніпрі потребує допомоги поранена кішка.

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.

Кішечку Лізу знайшли на вулиці. У тварини була сильна кровотеча та поранені обидва вуха. Достеменно невідомо, що саме сталося з чотирилапою. Чи вона постраждала від рук живодерів, чи хворіє на онкологію.

Наразі Ліза в клініці, її стан трохи стабілізували. Для того, щоб розпочати лікування, кішку необхідно ретельно обстежити. На це потрібні кошти, яких в притулку немає.

За попередніми підрахунками, на аналізи, гістологію та подальше лікування треба витратити понад 10 тисяч гривень. Якщо ви маєте змогу допомогти Лізі фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.

Ліза гарна кішечка з жовто-блакитними очима, тому обов’язково знайде нового господаря, але наразі їй потрібна допомога небайдужих людей.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для кішечки Лізи”

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