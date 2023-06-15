На Дніпропетровщині розшукують 74-річного дідуся: пішов з дому та не повернувся

Криворізькі правоохоронці розшукують 74-річного Олександра Ендерберя.
12 червня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве.
Був одягнутий у спортивний чорний костюм та чорні кросівки.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (098)-65-00-201, 098-25-01-411 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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