Не было дома два месяца: в Днепропетровской области исчезла 41-летняя женщина

Об этом сообщили на сайте областной полиции Днепропетровской области.
В Новомосковском районе исчезла 41-летняя Екатерина Самойлова. По словам родных, проживает она в городе Перещепино, но с апреля не была дома. 14 июня родственники обратились за помощью к правоохранителям.
Как выяснили полицейские, женщина неоднократно уходила из дома, но всегда возвращалась самостоятельно.
Если вам известна любая информация о местонахождении Екатерины Самойловой, просим сообщить в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
Приметы: на вид 40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Напомним, в Днепропетровской области также ищут пропавшего 74-летнего дедушку. 12 июня мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
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