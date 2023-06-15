На Днепропетровщине разыскивают 74-летнего дедушку: ушел из дома и не вернулся

Нужна ваша помощь!

Криворожские правоохранители разыскивают 74-летнего Александра Эндерберя.

12 июня мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет в спортивный черный костюм и черные кроссовки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (098)-65-00-201, 098-25-01-411 или 102.

Важна любая информация!

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