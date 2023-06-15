В Днепре на Донецком шоссе водитель Nissan сбила бабушку из-за конфликта со знакомым

Там водитель Nissan сбила пожилую женщину с палочкой.
Как сообщили журналисту dnepr.info в патрульной полиции, предварительно известно, что водитель припарковала автомобиль Nissan возле здания. Впоследствии у нее произошел конфликт со знакомым мужчиной. Водитель села за руль и начала движение за пределами проезжей части, мужчина мешал ей. В результате автомобиль сбил проходившую мимо пожилую женщину.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области столкнулись фура и микроавтобус: одного из водителей доставали спасатели (ФОТО).
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Александра Лучка
Автор:
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