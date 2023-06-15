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  • В Днепре на Донецком шоссе водитель Nissan сбила бабушку из-за конфликта со знакомым

В Днепре на Донецком шоссе водитель Nissan сбила бабушку из-за конфликта со знакомым

Сегодня 14:28
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Сегодня, 15 июня, на Донецком шоссе в районе дома №135 произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Донецком шоссе водитель Nissan сбила бабушку из-за конфликта со знакомым

Там водитель Nissan сбила пожилую женщину с палочкой.

Как сообщили журналисту dnepr.info в патрульной полиции, предварительно известно, что водитель припарковала автомобиль Nissan возле здания. Впоследствии у нее произошел конфликт со знакомым мужчиной. Водитель села за руль и начала движение за пределами проезжей части, мужчина мешал ей. В результате автомобиль сбил проходившую мимо пожилую женщину.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области столкнулись фура и микроавтобус: одного из водителей доставали спасатели (ФОТО).

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