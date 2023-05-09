В Днепре пьяная женщина на Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW.
К счастью женщина не пострадала, но во время общения с ней полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Виновница ДТП согласилась пройти осмотр в установленном законом порядке. Прибор Драгер показал содержание алкоголя в крови водителя – 2,44 промилле.
Патрульные составили протоколы по ч.1 ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Гражданку ждет суд.
Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!
Читайте также:
Автор:
В приложении "Дія" можно будет увидеть трансляции с Международного песенного…
Синоптикиня рассказала, когда закончится погодная "зрада".
Владелец разрушенной обломками квартиры рассказал о первых секундах после взрыва.
В Днепре можно купить презервативы, выпущенные более 40 лет назад,…
В приложении "Дія" можно будет увидеть трансляции с Международного песенного конкурса "Евровидение-2023", который проходит в этом году в Ливерпуле.
Синоптикиня рассказала, когда закончится погодная "зрада".
Владелец разрушенной обломками квартиры рассказал о первых секундах после взрыва.
В Днепре можно купить презервативы, выпущенные более 40 лет назад, в начале 1980-х годов. Продают их на досках объявлений, а стоит раритетное резиновое изделие дороже, чем современное.
Во Львове разгорелся скандал с молодыми людьми, громко слушавшими путиниста Лепса.
Вчера вечером в Днепре прогремели несколько взрывов.
Сотрудники днепровской скорой вернули к жизни местную жительницу.
В этом году в Днепре снова высадили несколько сотен тысяч тюльпанов разной расцветки. Бутоны цветов уже раскрылись и вовсю радуют горожан своей красотой. Но тюльпаны очень нежные растения и цветение их продлиться до конца мая-начала июня.
Сегодня, 9 мая, в Днепре многие жители остались без воды.
Жителей Днепра не пустили в укрытие во время вчерашней ракетной атаки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!