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В Днепре пьяная женщина на Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW

Сегодня 14:58
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Вчера днем, ​​8 мая, в Соборном районе города произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре пьяная женщина на Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW.

К счастью женщина не пострадала, но во время общения с ней полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Виновница ДТП согласилась пройти осмотр в установленном законом порядке. Прибор Драгер показал содержание алкоголя в крови водителя – 2,44 промилле.

Новости Днепра про В Днепре пьяная женщина на Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW

Патрульные составили протоколы по ч.1 ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Гражданку ждет суд.

Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

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