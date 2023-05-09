В Днепре пьяная женщина на Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW

Вчера днем, ​​8 мая, в Соборном районе города произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением и врезалась в BMW.

К счастью женщина не пострадала, но во время общения с ней полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Виновница ДТП согласилась пройти осмотр в установленном законом порядке. Прибор Драгер показал содержание алкоголя в крови водителя – 2,44 промилле.

Патрульные составили протоколы по ч.1 ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Гражданку ждет суд.

Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

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