В Днепре прикрыли 11 колл-центров и задержали мужчин, которых подозревают в стрельбе на Ниринберга (Фото и видео)

10 марта в Днепре прошла полицейская спецоперация, по результатам которой была прекращена деятельность 11-ти мошеннических колл-центров, а также задержаны мужчины, которых подозревают в стрельбе на улице Ниринберга 6 февраля.

Правоохранители провели 23 санкционированных судом обыска в Днепре, Павлограде и Киеве. Им удалось найти и изъять ружье, пистолеты, около тысячи патронов, магазины к автомату, автомобиль, 400 единиц компьютерной техники и тому подобное. Оружие и другие вещественные доказательства были направлены на экспертное исследование.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

«Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили двум мужчинам в возрасте 22 и 25 лет о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Продолжаются дальнейшие следственные мероприятия», — уточняется в сообщении.

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