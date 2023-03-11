В Днепре прикрыли 11 колл-центров и задержали мужчин, которых подозревают в стрельбе на Ниринберга (Фото и видео)

Правоохранители провели 23 санкционированных судом обыска в Днепре, Павлограде и Киеве. Им удалось найти и изъять ружье, пистолеты, около тысячи патронов, магазины к автомату, автомобиль, 400 единиц компьютерной техники и тому подобное. Оружие и другие вещественные доказательства были направлены на экспертное исследование.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
«Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили двум мужчинам в возрасте 22 и 25 лет о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Продолжаются дальнейшие следственные мероприятия», — уточняется в сообщении.
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