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  • У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

Сьогодні 16:31
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10 березня у Дніпрі пройшла поліцейська спецоперація, за результатами якої було припинено діяльність 11-ти шахрайських кол-центрів, а також затримано чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на вулиці Нірінберга 6 лютого.

Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

Правоохоронці провели 23 санкціоновані судом обшуки у Дніпрі, Павлограді та Києві. Їм вдалося знайти та вилучити рушницю, пістолети, близько тисячі набоїв, магазини до автомата, автомобіль, 400 одиниць комп’ютерної техніки тощо. Зброю та інші речові докази було направлено на експертне дослідження. 

Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. 

“Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили двом чоловікам віком 22 та 25 років про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають подальші слідчі заходи”, – уточнюється в повідомленні. 

Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)

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Новости Днепра про У Дніпрі прикрили 11 кол-центрів і затримали чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Нірінберга (Фото і відео)Українська

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