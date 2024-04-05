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  • В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходные

В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходные

Сегодня 09:30
просмотров

Эти мероприятия пройдут в парках Днепра!

Новости Днепра про В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходные

С наступлением весны возвращаются любимые мероприятия многих горожан, которые проходят в парках Днепра.

В департаменте парков и рекреации городского совета опубликовали анонс мероприятий на 5 и 6 апреля.

Так, 5 апреля с 15:00 до 17:00 в парке Глобы (возле розария) пройдет ретро-дискотека для людей почтенного возраста.

А 6 апреля с 15:00 до 16:00 в парках Шевченко (возле Летнего театра) и Зеленый Гай состоится праздник выходного дня для детей.

Берите с собой хорошее настроение и отправляйтесь в парки города!

Новости Днепра про В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходные

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходныеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходныеРусский

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