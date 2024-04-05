В Днепре проведут ретро-дискотеку для людей почтенного возраста: анонс мероприятий на выходные

С наступлением весны возвращаются любимые мероприятия многих горожан, которые проходят в парках Днепра.
В департаменте парков и рекреации городского совета опубликовали анонс мероприятий на 5 и 6 апреля.
Так, 5 апреля с 15:00 до 17:00 в парке Глобы (возле розария) пройдет ретро-дискотека для людей почтенного возраста.
А 6 апреля с 15:00 до 16:00 в парках Шевченко (возле Летнего театра) и Зеленый Гай состоится праздник выходного дня для детей.
Берите с собой хорошее настроение и отправляйтесь в парки города!
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