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  • У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні

У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні

Сьогодні 09:30
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Ці заходи пройдуть у парках Дніпра!

Новости Днепра про У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні

Із настанням весни повертаються улюблені заходи багатьох містян, які проходять у парках Дніпра.

У департаменті парків та рекреації міської ради опублікували анонс заходів на 5 та 6 квітня.

Так, 5 квітня з 15:00 до 17:00 у парку Глоби (біля розарію) пройде ретро-дискотека для людей поважного віку.

А 6 квітня з 15:00 до 16:00 у парках Шевченка (біля Літнього театру) та Зелений Гай відбудеться свято вихідного дня для дітей.

Беріть з собою хороший настрій та вирушайте до парків міста!

Новости Днепра про У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідні

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Новости Днепра про У Дніпрі проведуть ретро-дискотеку для людей поважного віку: анонс заходів на вихідніУкраїнська

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