У Дніпрі сьогодні до 20:00 не буде світла: причина та адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 2;

вул. 152-ї Дивізії: 2-А, 3, 4-А, 6;

вул. Василя Сліпака: 50-А;

просп. Богдана Хмельницького: 109, 111.

А з 8:00 до 20:00 не буде електропостачання у таких будинках:

вул. Аеродром: 1, 8, 9, 12-А, 13-А, 14-А, 17-А;

вул. Будівельників: 295.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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