Місяць не дожив до 40-річчя: на війні загинув слюсар-ремонтник з Дніпропетровщини

На війні загинув газовик з Дніпропетровщини.

Сумну звістку повідомили в телеграм-каналі Дніпровської філії “Газмережі”.

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги Віктора Полуфакіна. Майже два роки він стояв на захисті України, але 30 березня 2024 року віддав своє життя, відбиваючи російських загарбників на Донецькому напрямку, – йдеться у повідомлення.

У мирному житті Віктор працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування у Царичанській дільниці. Через місяць чоловіку мало б виповнитися 40 років.

Без батька залишилася восьмирічна донька.

В нашій пам’яті він залишиться справжнім героєм, мужнім захисником своєї країни, завзятим колегою та щирою людиною. Його великий подвиг назавжди в наших серцях. Колектив газорозподільної компанії Дніпропетровщини висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віктора. Світла пам’ять, – йдеться у повідомленні.

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