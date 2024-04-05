В Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адреса

Сегодня, 5 апреля, в Днепре будут выключать свет.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 8:00 до 20:00 не будет электроснабжения в таких домах:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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