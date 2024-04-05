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В Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адреса

Сегодня, 5 апреля, в Днепре будут выключать свет.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;
  • ул. Новокрымская: 2;
  • ул. 152-й Дивизии: 2-А, 3, 4-А, 6;
  • ул. Василия Слипака: 50-А;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109, 111.

А с 8:00 до 20:00 не будет электроснабжения в таких домах:

  • ул. Аэродром: 1, 8, 9, 12-А, 13-А, 14-А, 17-А;
  • ул. Строителей: 295.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про В Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адресаРусский

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