На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: коментар ОВА

Їх оборонці неба знищили.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровької ОВА.
Збили 2 “шахеди” – над Павлоградським та Нікопольським районами, – зазначив він.
Атакував з артилерії вночі агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіло з півдесятка снарядів. Загиблих та постраждалих немає.
Вранці ворог двічі вдарив по Нікополю БпЛА. Наслідки уточнюються.
На решті території області – спокійно. Без обстрілів, – додав Лисак.
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