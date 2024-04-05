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На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: коментар ОВА

Сьогодні 07:55
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Уночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: коментар ОВА

Їх оборонці неба знищили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровької ОВА.

Збили 2 “шахеди” – над Павлоградським та Нікопольським районами, – зазначив він.

Атакував з артилерії вночі агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіло з півдесятка снарядів. Загиблих та постраждалих немає.

Вранці ворог двічі вдарив по Нікополю БпЛА. Наслідки уточнюються.

На решті території області – спокійно. Без обстрілів, – додав Лисак.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи: коментар ОВАУкраїнська

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