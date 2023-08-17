В Днепре простились с известным священником

В Днепре отпели протоиерея Владимира Овчаренко.

Об этом сообщили в Днепровской епархии ВЦУ.

Протоиерей Владимир Овчаренко скончался 7 августа на 80-м году жизни. Известно, что клирик перед этим долго болел.

Владимир Овчаренко был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. Отпевали клирика в родной церкви, где священник долгое время вел богослужение.

Отдать последнее уважение усопшему пришли родные, близкие и прихожане.

В конце заупокойного богослужения протоиерей Михаил передал соболезнования Архипастырю семье усопшего и всей Свято-Успенской общине, потерявшей своего настоятеля. Впоследствии на церковном дворе все присутствовавшие попрощались со служителем Божьим и провели его к месту вечного покоя, — говорится в сообщении

Читайте также:

Українська Русский

Автор: