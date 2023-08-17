В Днепре простились с известным священником

Об этом сообщили в Днепровской епархии ВЦУ.
Протоиерей Владимир Овчаренко скончался 7 августа на 80-м году жизни. Известно, что клирик перед этим долго болел.
Владимир Овчаренко был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. Отпевали клирика в родной церкви, где священник долгое время вел богослужение.
Отдать последнее уважение усопшему пришли родные, близкие и прихожане.
В конце заупокойного богослужения протоиерей Михаил передал соболезнования Архипастырю семье усопшего и всей Свято-Успенской общине, потерявшей своего настоятеля. Впоследствии на церковном дворе все присутствовавшие попрощались со служителем Божьим и провели его к месту вечного покоя, — говорится в сообщении
Читайте также:
Автор:
Жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы.
В областной центр эвакуировали пострадавшего в результате обстрела Межевской общины…
Будьте внимательны!
На помощь мужчине вызвали спасателей.
Жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы.
В июне в Кривом Роге разгорелся скандал из-за смерти 22-летней Алины Мухиной.
В областной центр эвакуировали пострадавшего в результате обстрела Межевской общины 16 августа.
Без паники!
Будьте внимательны!
На помощь мужчине вызвали спасателей.
Важная информация!
"Минеры" никак не успокоятся.
Сегодня рано утром на Днепропетровщине были слышны взрывы.
Что стало причиной пожара – не сообщается.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!