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В Днепре простились с известным священником

Сегодня 10:56
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В Днепре отпели протоиерея Владимира Овчаренко.

Новости Днепра про В Днепре простились с известным священником

Об этом сообщили в Днепровской епархии ВЦУ.

Протоиерей Владимир Овчаренко скончался 7 августа на 80-м году жизни. Известно, что клирик перед этим долго болел.

Владимир Овчаренко был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. Отпевали клирика в родной церкви, где священник долгое время вел богослужение.

Отдать последнее уважение усопшему пришли родные, близкие и прихожане.

В конце заупокойного богослужения протоиерей Михаил передал соболезнования Архипастырю семье усопшего и всей Свято-Успенской общине, потерявшей своего настоятеля. Впоследствии на церковном дворе все присутствовавшие попрощались со служителем Божьим и провели его к месту вечного покоя, — говорится в сообщении

Новости Днепра про В Днепре простились с известным священником

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