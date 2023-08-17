У Дніпрі попрощалися з відомим священником

Про це повідомили в Дніпровській єпархії ПЦУ.
Протоієрей Володимир Овчаренко помер 7 серпня на 80-му році життя. Відомо, що клірик перед цим довго хворів.
Володимир Овчаренко був настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці. Відспівали клірика в рідній церкві, де священник тривалий час вів богослужіння.
Віддати останню шану спочилому прийшли рідні, близькі та парафіяни.
Наприкінці заупокійного богослужіння протоієрей Михайло передав співчуття Архіпастиря родині спочилого і всій Свято-Успенській громаді, яка втратила свого настоятеля. Згодом на церковному подвір’ї усі присутні попрощались зі служителем Божим і провели його до місця вічного упокоєння, – йдеться у повідомленні
Читайте також:
Автор:
До обласного центру евакуювали постраждалого внаслідок обстрілу Межівської громади 16…
Будьте уважні!
Що стало причиною пожежі - не повідомляється.
Заряджайте все - ще є час!