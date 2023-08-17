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У Дніпрі попрощалися з відомим священником

Сьогодні 10:56
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У Дніпрі відспівали протоієрея Володимира Овчаренка.

Новости Днепра про У Дніпрі попрощалися з відомим священником

Про це повідомили в Дніпровській єпархії ПЦУ. 

Протоієрей Володимир Овчаренко помер 7 серпня на 80-му році життя. Відомо, що клірик перед цим довго хворів. 

Володимир Овчаренко був настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці. Відспівали клірика в рідній церкві, де священник тривалий час вів богослужіння. 

Віддати останню шану спочилому прийшли рідні, близькі та парафіяни.

Наприкінці заупокійного богослужіння протоієрей Михайло передав співчуття Архіпастиря родині спочилого і всій Свято-Успенській громаді, яка втратила свого настоятеля. Згодом на церковному подвір’ї усі присутні попрощались зі служителем Божим і провели його до місця вічного упокоєння, – йдеться у повідомленні 

Новости Днепра про У Дніпрі попрощалися з відомим священником

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Новости Днепра про У Дніпрі попрощалися з відомим священникомУкраїнська

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