У Дніпрі попрощалися з відомим священником

У Дніпрі відспівали протоієрея Володимира Овчаренка.

Про це повідомили в Дніпровській єпархії ПЦУ.

Протоієрей Володимир Овчаренко помер 7 серпня на 80-му році життя. Відомо, що клірик перед цим довго хворів.

Володимир Овчаренко був настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці. Відспівали клірика в рідній церкві, де священник тривалий час вів богослужіння.

Віддати останню шану спочилому прийшли рідні, близькі та парафіяни.

Наприкінці заупокійного богослужіння протоієрей Михайло передав співчуття Архіпастиря родині спочилого і всій Свято-Успенській громаді, яка втратила свого настоятеля. Згодом на церковному подвір’ї усі присутні попрощались зі служителем Божим і провели його до місця вічного упокоєння, – йдеться у повідомленні

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