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В Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка

Сегодня 14:33
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В Днепре ищут пропавшую 16-летнюю девушку.

Новости Днепра про В Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщили полицейские Днепра.

Полиция устанавливает местонахождение 16-летней Татьяны Шахович.

Как сообщили родные девушки, 10 марта около 11:50 она вышла с места жительства в Самарском районе города и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы длинные, шатенка.

Одета была: голубая куртка, черные брюки, кеды зеленые с белой полосой.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Татьяны Шахович, 2007 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (068) 193 07 59

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