В Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщили полицейские Днепра.
Полиция устанавливает местонахождение 16-летней Татьяны Шахович.
Как сообщили родные девушки, 10 марта около 11:50 она вышла с места жительства в Самарском районе города и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 16 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы длинные, шатенка.
Одета была: голубая куртка, черные брюки, кеды зеленые с белой полосой.
Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Татьяны Шахович, 2007 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (068) 193 07 59
Читайте также:
Автор:
10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна. Для Украины…
"Кто-то украл мой самокат! Помогите, пожалуйста! Очень не хочу расстраивать…
В Днепре сотни людей пришли, чтобы попрощаться с пресс-секретарем ГСЧС…
Наступила весна.
10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна. Для Украины это довольно новый праздник, так как указ об его отмечании был подписан только в конце 2021 года. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 интересных фактов об украинском гимне.
"Кто-то украл мой самокат! Помогите, пожалуйста! Очень не хочу расстраивать родителей," - обратилась вчера около 18:00 на спецлинию "102" 12-летняя девочка.
В Днепре сотни людей пришли, чтобы попрощаться с пресс-секретарем ГСЧС Евгенией Дудкой.
Наступила весна.
У Днепра заметили европейского барсука.
10 марта в Украине – второй «Шевченковский день» или День памяти Шевченка. Украинский поэт родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому эти два дня весеннего месяца получили такое название. Тарас Шевченко умер в 47 летнем возрасте. Его тело перевезли…
Сегодня, 10 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.
На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.
Подоляк рассказал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.
Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской нашли труп.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!