У Дніпрі зникла безвісти неповнолітня дівчина

Про це повідомили поліцейські Дніпра.
Наразі поліція встановлює місце перебування 16-річної Тетяни Шахович.
Як повідомили рідні дівчини, 10 березня близько 11.50 вона вийшла з місця мешкання у Самарському районі міста та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст близько 175 см, середньої статури, карі очі, волосся довге, шатенка.
Була одягнена: блакитна куртка, чорні штани, кеди зелені з білою смугою.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Тетяни Шахович, 2007 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (068) 193 07 59
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