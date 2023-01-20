В Днепре пройдет панихида по погибшим в многоэтажке на Победе

Как сообщили на странице Днепровской епархии ПЦУ, на 9-й день после трагедии на Победе днепровские священники проведут панихиду по погибшим.
Ее проведет Архиепископ Днепровский и Криворожский Симеон и представители городского духовенства.
Приглашаем семьи погибших и всех неравнодушных днепрян почтить общую молитву память всех невинноубиенных мирных жителей, — говорится в сообщении.
Панахида состоится 22 января в 13:00. Проведут ее на месте разрушенного дома.
Напомним, 14 января российская ракета ударила в жилой дом в Днепре. В результате атаки погибли 46 жителей, в том числе 6 детей. 11 человек остаются пропавшими без вести.
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