В Днепре пройдет панихида по погибшим в многоэтажке на Победе

Днепрян приглашают принять участие в всеобщей панихиде по погибшим на Победе.

Как сообщили на странице Днепровской епархии ПЦУ, на 9-й день после трагедии на Победе днепровские священники проведут панихиду по погибшим.

Ее проведет Архиепископ Днепровский и Криворожский Симеон и представители городского духовенства.

Приглашаем семьи погибших и всех неравнодушных днепрян почтить общую молитву память всех невинноубиенных мирных жителей, — говорится в сообщении.

Панахида состоится 22 января в 13:00. Проведут ее на месте разрушенного дома.

Напомним, 14 января российская ракета ударила в жилой дом в Днепре. В результате атаки погибли 46 жителей, в том числе 6 детей. 11 человек остаются пропавшими без вести.

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