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Под Днепром горел трансформатор: подробности от спасателей

Сегодня 11:09
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Вчера, 19 января, в 15:47 на линию «101» сообщили о том, что на одной из улиц поселка Южное Днепровского района горит трансформатор.

Новости Днепра про Под Днепром горел трансформатор: подробности от спасателей

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что горит трансформатор.

Пожар локализовали в 16:44 и ликвидировали в 17:03. Огонь повредил трансформатор на площади 7 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 14 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Под Днепром горел трансформатор: подробности от спасателей

Новости Днепра про Под Днепром горел трансформатор: подробности от спасателей

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