Под Днепром горел трансформатор: подробности от спасателей

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они установили, что горит трансформатор.
Пожар локализовали в 16:44 и ликвидировали в 17:03. Огонь повредил трансформатор на площади 7 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 14 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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