Мэр Днепра рассказал о деньгах, которые нашли под завалами дома на Набережной Победы

14 января россияне ударили по дому на Набережной Победы в Днепре.

Эта дерзкая атака унесла жизни 46 человек. 80 горожан получили травмы.

Поисково-спасательная операция длилась 69 часов. Во время ее проведения на месте трагедии была обнаружена крупная сумма денег в иностранной валюте.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов.

И отметил, что никто не спрятал эти деньги, не присвоил, поэтому владельцы могут их забрать.

И об удивительном. На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются (хотя, естественно, мне, например, все подробности известны). Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию. Если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены. Этот народ победить нельзя, — написал Борис Филатов.

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