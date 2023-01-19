Муж Ирины Саламатенко, которую убила российская ракета в Днепре, опубликовал письмо их сына к маме

Эта атака убила 46 невинных людей. Среди них – стоматолог и волонтер Ирина Саламатенко. В момент прилета она проходила со своей подругой, Ольгой Усовой, мимо дома №118 на Набережной Победы. К сожалению, женщины погибли.
Вчера родные и друзья попрощались с Ириной. А сегодня муж женщины Игорь опубликовал на ее странице в ФБ трогательное письмо, которое написал их сын маме.
Вчера мы попрощались и провели в последний путь нашу красавицу. Наш сын Игорь (да, он тоже Игорь) самостоятельно написал письмо маме и всем, кто смог прийти на прощание. Я не исправил ни слова. Это его текст, который я с его разрешения опубликую в ее память и в ее честь, – сообщил он.
Невозможно сдержать слезы.
…Невозможно передать словами, насколько это огромная трагедия для нашей семьи, для нашего района, для нашего города, для меня… Моя мама была самой прекрасной, красивой, умной и хорошей девушкой, которую я когда-либо знал. Такого человека, как моя мамочка, просто невозможно описать словами, нет таких философов, которые смогли бы подобрать такие слова, нет таких словарей, которые могли бы содержать те слова, которые подходят к ее доброте, характеру и душе, как говорит мой папа – “ Она была уникальна…” И она действительно была просто идеальна во всем… Мы любили маму до бесконечности, и будем любить, – написал сын женщины.
Полностью читайте письмо ниже:
Муж потерял жену, а дети – Игорь и его 6-летняя сестренка – маму.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины! Светлая память!
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