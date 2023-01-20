У Дніпрі пройде панахида за загиблими в багатоповерхівці на Перемозі

Дніпрян запрошують взяти участь у загальній панахиді за загиблими на Перемозі.

Як повідомили на сторінці Дніпровської єпархії ПЦУ, на 9-й день після трагедії на Перемозі, дніпровські священники проведуть панахиду за загиблими.

Її проведе Архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон та представники міського духовенства.

Запрошуємо родини загиблих та усіх небайдужих дніпрян вшанувати спільною молитвою пам’ять усіх невинноубієнних мирних жителів, – йдеться в повідомленні.

Панахида відбудеться 22 січня о 13:00. Проведуть її на місці зруйнованого будинку.

Нагадаємо, 14 січня російська ракета вдарила в житловий будинк у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло 46 мешканців, у тому числі 6 дітей. 11 людей залишаються зниклими безвісти.

Читайте також:

Українська

Автор: