Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі пройде панахида за загиблими в багатоповерхівці на Перемозі

Сьогодні 12:38
просмотров

Дніпрян запрошують взяти участь у загальній панахиді за загиблими на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі пройде панахида за загиблими в багатоповерхівці на Перемозі

Як повідомили на сторінці Дніпровської єпархії ПЦУ, на 9-й день після трагедії на Перемозі, дніпровські священники проведуть панахиду за загиблими. 

Її проведе Архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон та представники міського духовенства.

Запрошуємо родини загиблих та усіх небайдужих дніпрян вшанувати спільною молитвою пам’ять усіх невинноубієнних мирних жителів, – йдеться в повідомленні. 

Панахида відбудеться 22 січня о 13:00. Проведуть її на місці зруйнованого будинку. 

Нагадаємо, 14 січня російська ракета вдарила в житловий будинк у Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло 46 мешканців, у тому числі 6 дітей. 11 людей залишаються зниклими безвісти.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі пройде панахида за загиблими в багатоповерхівці на ПеремозіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра розповів про гроші, які знайшли під руїнами будинку на Набережній Перемоги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    Мер Дніпра розповів про гроші, які знайшли під руїнами будинку на Набережній Перемоги

    14 січня росіяни вдарили по будинку на Набережній Перемоги у…

    У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі

    У Дніпрі по вулиці бігала розгублена хаскі. Тварину помітили перехожі.

    Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:09
    Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

    Учора, 19 січня, о 15:47 на лінію «101» повідомили про…

    У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ: перевіряють причетність до удару по багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ: перевіряють причетність до удару по багатоповерхівці

    СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари…

    Наверх