В Днепре прогремел мощный взрыв: что известно

В Днепре слышали взрыв

Жители Днепра сообщают о звуке взрыва, который было слышно между тревогами.

В 22.24 объявили отбой, а в 22.37 началась новая тревога.

Ранее взрывы слышали в области. Предварительно. была угроза БПЛА.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, в области работало ПВО. О последствиях взрыва в Днепре пока ничего не известно.

Глава областного совета Николай Лукашук просит сохранять информационную тишину.

Ждем официальную информацию от местных властей, но по состоянию на данный момент сообщений о жертвах или разрушениях нет.

Николай Лукашук намекает, можно ожидать хороших новостей, но просит быть в укрытии.

Вот такой звук был слышен в городе.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: