В Днепре прогремел мощный взрыв: что известно

Жители Днепра сообщают о звуке взрыва, который было слышно между тревогами.
В 22.24 объявили отбой, а в 22.37 началась новая тревога.
Ранее взрывы слышали в области. Предварительно. была угроза БПЛА.
По словам главы ОВА Сергея Лысака, в области работало ПВО. О последствиях взрыва в Днепре пока ничего не известно.
Глава областного совета Николай Лукашук просит сохранять информационную тишину.
Ждем официальную информацию от местных властей, но по состоянию на данный момент сообщений о жертвах или разрушениях нет.
Николай Лукашук намекает, можно ожидать хороших новостей, но просит быть в укрытии.
Вот такой звук был слышен в городе.
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