У Дніпрі пролунав сильний вибух: що відомо

У Дніпрі чули вибух

Мешканці Дніпра повідомляють про звук вибуху, який було чутно між тривогами.

О 22:24 оголосили відбій, а о 22:37 розпочалася нова тривога.

Раніше вибухи чули в області. Попередньо. була загроза БПЛА.

За словами очільника ОВА Сергія Лисака, в області працювало ППО. Про наслідки вибуху в Дніпрі наразі нічого не відомо.

Голова обласної ради Микола Лукашук просить зберігати інформаційну тишу.

Чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади, але станом на зараз повідомлень про жертви чи руйнування немає.

Микола Лукашук натякає, можна чекати на хороші новини, але просить бути в укритті.

Ось такий звук було чутно у місті.

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