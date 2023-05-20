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У Дніпрі пролунав сильний вибух: що відомо

Сьогодні 22:44
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У Дніпрі чули вибух
Новости Днепра про У Дніпрі пролунав сильний вибух: що відомо

фото умовне та ілюстративне

Мешканці Дніпра повідомляють про звук вибуху, який було чутно між тривогами.

О 22:24 оголосили відбій, а о 22:37 розпочалася нова тривога. 

Раніше вибухи чули в області. Попередньо. була загроза БПЛА. 

За словами очільника ОВА Сергія Лисака, в області працювало ППО. Про наслідки вибуху в Дніпрі наразі нічого не відомо. 

Голова обласної ради Микола Лукашук просить зберігати інформаційну тишу. 

Чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади, але станом на зараз повідомлень про жертви чи руйнування немає. 

Микола Лукашук натякає, можна чекати на хороші новини, але просить бути в укритті.

Ось такий звук було чутно у місті.

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Новости Днепра про У Дніпрі пролунав сильний вибух: що відомоУкраїнська

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