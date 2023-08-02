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  • В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

Сегодня 17:10
просмотров

В центре Днепра продают бывший доходный дом за 22,4 млн грн. Здание в несколько этажей было построено более 100 лет назад. Сегодня оно отреставрировано, но фасад изменен.

Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

Здание было построено в середине 1890-х годов из екатеринославского пластичного кирпича. И хотя материал был красного цвета, после реставрации его решили сделать белым. Изначально в доме было 3 этажа. На первом, как это было модно в то время, размещались магазины, на втором и третьем сдавались в наем квартиры.

Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

После Второй мировой войны здание из доходного превратилось в обычный жилой коммунальный дом. Со временем он стал требовать ремонта. Жильцов отселили, а здание выкупил частный инвестор, который и провел реконструкцию.

Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

В результате ремонта в доме появился еще один этаж, а также лифт. Сейчас его выставили на продажу под офисный центр.

Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

В здании 10 помещений, на каждом этаже есть санузлы, кондиционеры и отопления. На 4 этаже – большой балкон.

Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

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старое фото: flickr.com

 

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Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)Русский

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