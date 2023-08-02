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  • У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

Сьогодні 17:10
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У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок за 22,4 млн. грн. Будівля на кілька поверхів була збудована понад 100 років тому. Сьогодні воно відреставроване, але фасад змінено.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

Будівля була збудована в середині 1890-х років з катеринославської пластичної цегли. І хоча матеріал був червоний, після реставрації його вирішили зробити білим. Спочатку в будинку було 3 поверхи. На першому, як це було модно на той час, розміщувалися магазини, на другому і третьому здавались у найм квартири. Після Другої світової війни будівля з прибуткового перетворилася на звичайний житловий комунальний будинок.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

Згодом він почав вимагати ремонту. Мешканців відселили, а будівлю викупив приватний інвестор, який провів там реконструкцію.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

Після ремонту в будинку з’явився ще один поверх, а також ліфт. Наразі його виставили на продаж під офісний центр.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

У будівлі 10 приміщень, на кожному поверсі є санвузли, кондиціонери та опалення. На 4 поверсі – великий балкон.

Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

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старе фото: flickr.com

 

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Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)Русский

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