У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

Будівля була збудована в середині 1890-х років з катеринославської пластичної цегли. І хоча матеріал був червоний, після реставрації його вирішили зробити білим. Спочатку в будинку було 3 поверхи. На першому, як це було модно на той час, розміщувалися магазини, на другому і третьому здавались у найм квартири. Після Другої світової війни будівля з прибуткового перетворилася на звичайний житловий комунальний будинок.
Згодом він почав вимагати ремонту. Мешканців відселили, а будівлю викупив приватний інвестор, який провів там реконструкцію.
Після ремонту в будинку з’явився ще один поверх, а також ліфт. Наразі його виставили на продаж під офісний центр.
У будівлі 10 приміщень, на кожному поверсі є санвузли, кондиціонери та опалення. На 4 поверсі – великий балкон.
старе фото: flickr.com
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