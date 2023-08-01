Как 30 лет назад выглядел тупик маршруток возле «Мост-сити»: хаты-мазанки высотой в полтора этажа (ФОТО)

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел тупик маршруток в центре города. Сегодня территориально он находится рядом с ТЦ «Мост Сити», кажется, каждый житель города хоть раз и садился там на автобус нужного направления и каждому знаком этот квадратный «дворик», где люди стоят в очереди на транспорт, а водители ждут пока все «сидячие» места будут заполнены. […]

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел тупик маршруток в центре города.

Сегодня территориально он находится рядом с ТЦ «Мост Сити», кажется, каждый житель города хоть раз и садился там на автобус нужного направления и каждому знаком этот квадратный «дворик», где люди стоят в очереди на транспорт, а водители ждут пока все «сидячие» места будут заполнены.

Еще в середине 1990-х годов вместо этого тут стояли глиняно-мазанковые дома, высотой в полтора этажа. Такая застройка была широко распространена в городе 1850-1880-х годах. Дома уцелели во время Второй мировой войны, а после освобождения Днепра в них сделали коммунальные квартиры.

Рядом с глиняными зданиями ютилось несколько двухэтажных кирпичных особняков, которые также были не в лучшем состоянии из-за отсутствия ремонта.

В таких домах были маленькие комнатки и не было особых удобств. Со временем жильцы всячески пытались усовершенствовать свои квадратные метры – пристраивали тамбуры, балконы, закладывали окна, красили фасад. В начале 2000-х жителей домов отселили, а на их месте построили новые здания.

фото: блог Артема Костюка. А. Волок

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