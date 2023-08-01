Похожий на космический корабль: как 50 лет назад выглядел планетарий в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел планетарий и как он выглядит сейчас.
Для «дома неба» решили построить отдельное здание. Место расположения было выбрано не случайно, а из-за рельефа улицы – небольшая возвышенность в виде холма пришлась как нельзя кстати. Рассчитан планетарий того времени был на 120 мест и имел диаметр купола 12 метров.
Ежегодно работники учреждения читали более 100 лекций для посетителей. В планетарии установили телескоп, позволяющий любоваться на звезды – он увеличивал изображение в 300 раз. Посетители могли увидеть движение планет, небесные явления, фазы Месяца и узнать легенды, связанные с разными созвездиями.
Чуть позже в планетарии открылся кружок «Орион», в котором состояли старшеклассники – любители астрономии.
в 2018 году планетарий был закрыт на реконструкцию и заработал только в 2021 году. Был произведен ремонт здания и полная замена оборудования.
Теперь тут проводятся не только лекции, но и интерактивные занятия, а также появилась зона экспозиции, где собраны музейные и научные интерактивные экспонаты.
В «Звездном зале» установлена проекционная система, а в учебном классе установлена интерактивная доска и письменные столы для проведения различных занятий.
фото: сайт планетария, Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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