В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет

Жителей города призывают не использовать мощные электроприборы во время пиковых нагрузок, теперь экономить призывают предпринимателей.
Как сообщили в городском совете, в Днепре был введен режим экономии электроэнергии для бизнесменов. Он будет действовать с 17:00 и до конца комендантского часа в 05:00. В это время они должны отключать вывески магазинов, кафе, ресторанов и других заведений. Такие же ограничения действуют и для подсветки фасадов и рекламных конструкций.
За соблюдением правил будут следить Инспекция по благоустройству, департамент торговли и рекламы, а также подчиняющиеся им КП.
Если кто-то не будет соблюдать новую норму — город будет расторгать с владельцами договоры аренды и отменит разрешения на размещение вывесок. Еще один метод воздействия на нарушителей – отключение от электроснабжения.
Отметим, что после ночных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры без света осталась часть Криворожья.
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