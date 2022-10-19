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В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет

Сегодня 14:21
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В Днепре экономят электроэнергию в связи с недавними обстрелами.
Новости Днепра про В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет

фото: Денис Чубченко

Жителей города призывают не использовать мощные электроприборы во время пиковых нагрузок, теперь экономить призывают предпринимателей.

Как сообщили в городском совете, в Днепре был введен режим экономии электроэнергии для бизнесменов. Он будет действовать с 17:00 и до конца комендантского часа в 05:00. В это время они должны отключать вывески магазинов, кафе, ресторанов и других заведений. Такие же ограничения действуют и для подсветки фасадов и рекламных конструкций.

За соблюдением правил будут следить Инспекция по благоустройству, департамент торговли и рекламы, а также подчиняющиеся им КП.

Если кто-то не будет соблюдать новую норму — город будет расторгать с владельцами договоры аренды и отменит разрешения на размещение вывесок. Еще один метод воздействия на нарушителей – отключение от электроснабжения.

Отметим, что после ночных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры без света осталась часть Криворожья.

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Новости Днепра про В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать светУкраїнська Новости Днепра про В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать светРусский

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