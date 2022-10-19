У Дніпрі підприємцям, які не економитимуть електроенергію, вимикатимуть світло

У Дніпрі економлять електроенергію у зв'язку з недавніми обстрілами.

Мешканців міста закликають не використовувати потужні електроприлади в часи пікових навантажень, тепер економити закликають підприємців.

Як повідомили у міській раді, у Дніпрі запровадили режим економії електроенергії для бізнесменів. Він буде діяти з 17:00 і до кінця комендантської години о 05:00. У цей час вони повинні вимикати вивіски магазинів, кафе, ресторанів та інших закладів. Такі самі обмеження діють і для підсвічення фасадів та рекламних конструкцій.

За дотриманням правил будуть слідкувати Інспекція з питань благоустрою, департамент торгівлі та реклами, а також КП, які підпорядковуються їм.

Якщо хтось не буде дотримуватися нової норми – місто розриватиме із власниками договори оренди і скасовуватиме дозволи на розміщення вивісок. Ще один метод впливу на порушників – відключення від електропостачання.

Зазначимо, що після нічних обстрілів по обєктам енергетичної інфраструктури без світла залишилася частина Криворіжжя.

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