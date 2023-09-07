В Днепре предприниматели пытались без разрешения строить дорогу в магазин

В Центральном районе Днепра горожане самовольно строили дорогу в магазин.

Как сообщили Инспекции по благоустройству, 6 сентября нарушения зафиксировали на проспекте Александра Поля. Предприниматели строили дорогу в магазин, хотя не имели соответствующего разрешения.

На горожан специалисты составили административный протокол.

Как отметили инспекторы, перед проведением каких-либо работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение в Коммунальном предприятии «Управление контроля за благоустройством города» Днепровского городского совета. Это можно сделать по адресу ул. Троицкая, 22 А, тел.: (056) 731-97-39.

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