В Днепре предприниматели пытались без разрешения строить дорогу в магазин

Как сообщили Инспекции по благоустройству, 6 сентября нарушения зафиксировали на проспекте Александра Поля. Предприниматели строили дорогу в магазин, хотя не имели соответствующего разрешения.
На горожан специалисты составили административный протокол.
Как отметили инспекторы, перед проведением каких-либо работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение в Коммунальном предприятии «Управление контроля за благоустройством города» Днепровского городского совета. Это можно сделать по адресу ул. Троицкая, 22 А, тел.: (056) 731-97-39.
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