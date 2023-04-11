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В Днепре предлагают переименовать проспект Гагарина: как именно

Сегодня 11:29
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В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.

Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать проспект Гагарина: как именно

В Днепре продолжают дерадянизировать и дерусифицировать топонимы. В канун Дня космонавтики в городе предложили переименовать проспект Гагарина. Такую дискуссию начали в сообществе Urban Dnipro Community.

Как отметил автор сообщения, Гагарин не был мировым гением, а самое главное не имеет связи с Днепром или Украиной, но его фигура является лишь единственным положительным элементом советской пропаганды. Именно поэтому улицы названы в его честь, есть в каждом городке и поселке постсоветских стран.

Днепрянин отмечает, что более целесообразно было бы назвать проспект Гагарина в честь Студентов, ведь на этой улице находятся почти все университеты города.

Политехника, бывший металлургический институт, химико-технологический университет, институт государственного управления, академия строительства и архитектуры, корпуса медицинского университета, университет внутренних дел, бывший университет железнодорожного транспорта, национальный университет и десятки общежитий находятся в пределах или у проспекта, и правильным решением будет обозначение улицы именно как сферы образования, – говорится в сообщении.

В комментариях предложили свои варианты нового названия для проспекта. Среди новых названий: Университетский (потому что университеты, но это название забраковали, потому что оно длинное и тяжелое для произношения), Студентов (потому что на проспекте куча общежитий, где живут сотни студентов), Научный (в честь ученых, работающих в университетах), Просветянский, Нагорный (из-за расположение проспекта и Нагорного рынка) или в честь украинского космонавта Каденюка, чтобы продолжить космическую тему.

Отметим, что это только общественная дискуссия и официальных предложений переименовать этот проспект еще не поступало.

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Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать проспект Гагарина: как именноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать проспект Гагарина: как именноРусский

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