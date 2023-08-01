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В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс

Сегодня 18:32
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В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.

Новости Днепра про В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта.

Со 2 по 6 августа ряд трамваев будет ездить по сокращенному маршруту. Причина таких изменений – плановые ремонтные работы трамвайного переезда на углу проспекта Мира и улицы Генерала Захарченко.

Поэтому в течение четырех дней трамваи №18 и №19 с 9:30 и до 17:00 будут ездить по сокращенному маршруту. Они временно не будут заезжать на жилмассив Левобережный-3, а будут курсировать только к улице Передовой.

Кроме этого, сокращенный маршрут будет действовать для трамваев №12, которые будут следовать от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского, без заезда в пл. Старомостовой. Причина – восстановительные работы, которые продолжаются по улице Вартовых Неба.

Также четыре дня будет работать временный маршрут №7. Трамваи будут курсировать от площади Старомостовой до улицы Исполкомовской. Первый рейс в 7:00, а последний – 19:00. Интервал – 25 минут.

Маршрут запустят на несколько дней как дополнительный, пока трамваи №12 курсируют по сокращенной схеме.

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