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У Дніпрі з’явиться новий трамвайний маршрут, але є нюанс

Сьогодні 18:32
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У Дніпрі на декілька днів запрацює старий-новий трамвайний маршрут.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться новий трамвайний маршрут, але є нюанс

Про зміни повідомили в департаменті транспорту.

З 2 по 6 серпня низка трамваїв їздитиме за скороченим маршрутом. Причина таких змін – планові ремонтні роботи трамвайного переїзду на розі проспекту Миру та вулиці Генерала Захарченка. 

Через це протягом чотирьох днів трамваї №18 та №19 з 9:30 та до 17:00 їздитимуть за скороченим маршрутом. Вони тимчасово не будуть заїжджати на житловий масив Лівобережний-3, а курсуватимуть тільки до вулиці Передової. 

Крім цього, скорочений маршрут діятиме для трамваїв №12, які прямуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского, без заїзду до пл. Старомостової. Причина – відновлювальні роботи, які тривають по вулиці Вартових Неба. 

Також чотири дні працюватиме тимчасовий маршрут №7. Трамваї курсуватимуть від площі Старомостової до вулиці Виконкомівської. Перший рейс о 7:00, а останній – 19:00. Інтервал – 25 хвилин.

Маршрут запустять на декілька днів, як додатковий, поки трамваї №12 курсують за скороченою схемою.

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Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться новий трамвайний маршрут, але є нюансУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться новий трамвайний маршрут, але є нюансРусский

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