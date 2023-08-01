У Дніпрі з’явиться новий трамвайний маршрут, але є нюанс

Про зміни повідомили в департаменті транспорту.
З 2 по 6 серпня низка трамваїв їздитиме за скороченим маршрутом. Причина таких змін – планові ремонтні роботи трамвайного переїзду на розі проспекту Миру та вулиці Генерала Захарченка.
Через це протягом чотирьох днів трамваї №18 та №19 з 9:30 та до 17:00 їздитимуть за скороченим маршрутом. Вони тимчасово не будуть заїжджати на житловий масив Лівобережний-3, а курсуватимуть тільки до вулиці Передової.
Крім цього, скорочений маршрут діятиме для трамваїв №12, які прямуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского, без заїзду до пл. Старомостової. Причина – відновлювальні роботи, які тривають по вулиці Вартових Неба.
Також чотири дні працюватиме тимчасовий маршрут №7. Трамваї курсуватимуть від площі Старомостової до вулиці Виконкомівської. Перший рейс о 7:00, а останній – 19:00. Інтервал – 25 хвилин.
Маршрут запустять на декілька днів, як додатковий, поки трамваї №12 курсують за скороченою схемою.
Читайте також:
Автор:
Літо - у самому розпалі. Полиці магазинів та ринків переповнені…
Шахраї видають себе за священника та видурюють гроші ніби-то на…
Потрібна ваша допомога!
На дорогах у середмісті Дніпра з'явилися гумові стовпчики.